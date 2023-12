An Sachsen-Anhalts Schulen fallen trotz der Zusatzstunde rund 4 bis 6 Prozent des Unterrichts aus. Die im April eingeführte sogenannte Vorgriffsstunde , mit der das Land rechnerisch 500 neue Lehrer generiert hat, funktioniert nicht, bemängeln etwa die Eltern der Grundschule in Hadmersleben im Landkreis Börde . So ist es auch an vielen anderen kleinen Standorten.

In Hadmersleben gibt es vier Klassen, pro Jahrgang eine. Vier Lehrkräfte arbeiten hier, eine davon ist die Direktorin. Erkrankt ein Lehrer, dann wird es schwierig. Die Ausfallquote an Schulen in Sachsen-Anhalt variiert. An Gymnasien ist sie mit fast 6 Prozent am höchsten, an Grundschulen sind es 4,3 Prozent des Unterrichts.