In vergangenen Woche hatte Feußner im Landtag bereits erklärt, dass die geplante Mehrarbeit an gut versorgten Schulen zu einer Überversorgung führen könne. In diesen Fällen werde es Abordnungen von Lehrkräften an schlechter versorgte Schulen geben. Es sei "waghalsig", das zu kritisieren, sagte Feußner. Schließlich habe es im Umkehrschluss auch die Forderung gegeben, den Mangel an Lehrkräften gleichmäßig im Land zu verteilen.