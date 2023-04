Öffentliche Aufträge "Praktisch unanwendbar" – Kommunen kritisieren neues Vergabegesetz

Öffentliche Aufträge sollen künftig nur noch an Unternehmen gehen, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. So schreibt es das neue Vergabegesetz vor, das seit März gilt. Ein weiteres Ziel war Bürokratie abzubauen. Das ist nicht gelungen, finden 16 Bürgermeister aus Sachsen-Anhalt. In einem gemeinsamen Schreiben kritisieren sie das neue Vergabegesetz und fordern umsetzbare Regeln. Das Wirtschaftsministerium will bei der Anwendung des Gesetzes unterstützen.