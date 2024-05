Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Kleine Chronologie: Das war passiert In mehreren Regionen in Sachsen-Anhalt kämpften die Menschen um den Jahreswechsel 2023/2024 gegen Hochwasser. Besonders betroffen waren Oberröblingen, ein Ortsteil der Stadt Sangerhausen, und das wenige Kilometer entfernte Martinsrieth. Der Deich der Helme musste gesichert werden. So waren ab Weihnachten 2023 hunderte Helfer im Landkreis Mansfeld-Südharz im Einsatz.



Am 30. Dezember rief der Landkreis den Katastrophenfall aus. Anfang 2024 kam Bundeskanzler Olaf Scholz ins Hochwasser-Gebiet zu Besuch. Die Bundeswehr half tagelang in der Region, Schulen waren zeitweise geschlossen. Nach eigenen Angaben hatte der Kreis rund 2,5 Millionen Sandsäcke befüllen und zu großen Teilen verbauen lassen.