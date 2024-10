Faber ist in Stendal aufgewachsen – 500 Meter von einer sowjetischen Kaserne entfernt. Seine Mutter ist Kassiererin, sein Vater Taxifahrer. Als er 17 ist, tritt er der FDP bei, macht nach dem Abi seinen Wehrdienst in Havelberg, studiert in Potsdam Politikwissenschaft, dort lehrt er auch und macht seinen Doktor in Politikwissenschaft. Faber hat im Bundestag und im Landtag von Brandenburg gearbeitet und sitzt seit 2017 als FDP-Abgeordneter im Bundestag. Er war für die FDP Mitglied im Stadtrat von Stendal und im Kreistag, ist stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Sachsen-Anhalt und Mitglied im Bundesvorstand seiner Partei.