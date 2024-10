Im MDR SACHSEN-ANHALT Podcast "Digital leben" schlägt Dr. Sven Herpig vom Thinktank interface eine Definition vor, um im Digitalen besser zwischen Angriff und Verteidigung zu unterscheiden: intrusiv und nicht-instrusiv: "Nicht intrusiv wäre es zum Beispiel, den Datenverkehr umzuleiten oder ein DDoS-Angriff, der Webseiten lahmlegt. Dabei werden keine Sicherheitsmechanismen überwunden." Intrusiv wäre ein DDoS-Angriff, der die Kommunikation des Gegners lahmlegt.



Die Grauzone sieht Herpig beim sogenannten "Preparing The Battlefield" oder "Pre-Positioning" – einer Art digitalem Sich-In-Stellung-Bringen: "Wer irgendwann Operationen durchführen möchte, muss das vorbereiten und die Systeme des Gegners auf Schwachstellen scannen und bereits versuchen, Hintertüren einzubauen." Ansonsten dauere es Monate, so eine Operation durchzuführen. Über dies Grauzone müssten wir in Deutschland reden, fordert Herpig.



Denn wir müssen als Demokratie überlebens- und verteidigungsfähig sein, sagt Faber. Das Digitale habe die Lage verschärft. "Kommen wir zu einer internationalen Vereinbarung in dem Bereich oder nicht? Wenn nicht, nutzen wir dann diese Mittel, die andere Länder bereits nutzen?" Die deutsche Gesellschaft sei lange Zeit unfassbar naiv gewesen, sagt Faber. "Wir haben Jahre über die Bewaffnung von fünf Drohnen gesprochen. Die werden gerade millionenfach eingesetzt!" Auch die Politik habe sich lange die Welt zusammen gewünscht. "Andere wünschen sich eine andere Welt und greifen ihre Nachbarländer an."