Dabei ist der Beschäftigungsfaktor Braunkohle längst nicht mehr so wichtig für die Lausitz wie er es vor Jahren noch war. Laut aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind rund 8.000 Menschen im Bergbau im Lausitzer Revier beschäftigt, davon 3.000 auf sächsischer Seite. Insgesamt sind nach diesen Zahlen also 1,5 Prozent der Beschäftigten in der sächsischen Lausitz im Bergbau tätig. Vor 30 Jahren sah das noch ganz anders aus: Da waren im Lausitzer Braunkohlebergbau noch rund 65.000 Menschen in Lohn und Brot. Vielleicht hängt auch damit zusammen, dass die Arbeitslosigkeit im Osten von Sachsen nach wie vor am höchsten ist? Der Strukturwandel findet in der Lausitz eigentlich schon seit Jahrzehnten statt - und das nicht im positiven Sinne.