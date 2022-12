Gelder, die für den Strukturwandel in Kohleregionen vorgesehen sind, sollen in das Spaßbad "Riff" in Bad Lausick fließen. Dieser Plan stößt auf Unverständnis: Nicht allen ist klar, warum ausgerechnet die Kurstadt von den Mitteln profitieren soll. Die Stadt Bad Lausick hat nun die Kritik an der geplanten Zuteilung der Gelder zurückgewiesen. Bürgermeister Michael Hultsch sagte MDR SACHSEN: "Bad Lausick gehört politisch zum Mitteldeutschen Revier. Die Kohle hier hat immer eine Rolle gespielt. Bis 1950 wurde Kohle abgebaut. Und viele Menschen in unserer Region haben vor der Wende in Kohlebetrieben gearbeitet."