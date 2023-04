Jahresbilanz der Mobilen Opferberatung Weiterhin hohe Zahl rechtsextremer Gewalttaten in Sachsen-Anhalt

Für das Jahr 2022 hat die Mobile Opferberatung des Vereins Miteinander eine ähnlich hohe Zahl rechtsextremer Angriffe verzeichnet wie in den Jahren zuvor. Insgesamt waren es 156 Gewalttaten. Besonders besorgniserregend ist laut Opferberatung der Anteil der rassistisch motivierten Gewalttaten. Er ist von 47 Prozent in 2021 auf 65 Prozent in 2022 gestiegen.