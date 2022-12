Sachsen-Anhalt will angesichts der Energiekrise auf einen Blackout vorbereitet sein. Das Landesverwaltungsamt habe einen Notfallplan für einen langanhaltenden, großflächigen Stromausfall erarbeitet. "Man muss sich auf alle Szenarien vorbereiten. Wir hoffen, dass diese nicht eintreten werden", sagte der Präsident der Behörde, Thomas Pleye, am Mittwoch in Halle. Es gelte für den Ernstfall zum Beispiel Notstromaggregate vorrätig zu habe.