Blackout in Deutschland: Wie Politik und Medien mit der Angst spielen

Ein Blackout in Deutschland – ein äußerst unwahrscheinliches Szenario. Trotzdem wird es seit Monaten von Medien und Politik immer wieder zum Thema gemacht. Das schürt Ängste in der Bevölkerung. Parteien und extreme Rechte nutzen diese für ihre politische Agenda, während andere die Blackout-Panik zum Geschäftsmodell machen. Was steckt dahinter?