Während das Thema Blackout gerne in politisch rechten Kreisen debattiert wird, auch um den Sinn alternativer Energien zu hinterfragen, so wird in linken Kreisen eher auf die Risiken des Klimawandels verwiesen. Aber Gefahrenabwehr sollte keine Frage politischer Einstellungen sein, so Peter Schmiedtchen: "Der Klimawandel kommt und ob wir die 1,5 Grad halten, darüber will ich nicht spekulieren. Aber die Extremereignisse werden zunehmen, Hitzeperioden im Sommer und die Starkregen und auch lange Trockenheit." Auf all diese Entwicklungen sei bislang kaum jemand in Europa vorbereitet.