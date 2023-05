Untersuchung Gute Wasserqualität in Sachsen-Anhalts Badeseen

Am Montag beginnt die Badesaison in Sachsen-Anhalt. Dann werden sich wieder viele Badegäste an den Badeseen erholen und schwimmen. Um die Wasserqualität zu sichern, hat das Gesundheitsministerium die Seen untersucht. Die Ergebnisse sind "ausgezeichnet".