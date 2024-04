Das erste Mal im Jahr wieder ins Freibad gehen – das ist an vielen Orten in Sachsen-Anhalt schon möglich, bevor der Sommer beginnt. Am 27. April will das Kalibad in Zielitz die Badesaison eröffnen. Wann und wo andere Schwimmbäder und Badeseen in die Saison starten, erfahren Sie in dieser Übersicht.