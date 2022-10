Der Zustand der Gewässer in Sachsen-Anhalt ist laut Experten besorgniserregend. Waren 2017 nur fünf Prozent aller Flüsse, Bäche und Seen im Land in einem guten ökologischen Zustand, ist diese Zahl inzwischen auf nur noch drei Prozent geschrumpft. Das geht aus Messdaten des Landesamts für Hochwasserschutz und Gewässerwirtschaft hervor. Mehr als jedes dritte Gewässer wird demnach nur noch mit der schlechtesten ökologischen Stufe bewertet.

Altlasten aus DDR-Zeiten

Burkhard Henning vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft sieht vor allem in der Industrie einen Hauptschuldigen für den schlechten Zustand der Gewässer im Land. "Die Menschen haben während der Industrialisierung so stark in die Gewässer eingegriffen, das kann nicht in kurzer Zeit zurückgedreht werden", sagt Sachsen-Anhalt oberster Gewässer-Beauftragter, Burkhard Henning, Chef des Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW). Was er damit meint: Bis zum Ende der DDR hatten beispielsweise Chemiebetriebe oder Kraftwerke wenige Auflagen, wenn es darum ging, etwa salz- oder säurehaltige Abwässer aus ihren Betrieben in die Natur abzuleiten.