In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Schulschwänzer leicht zurückgegangen. Wie das Bildungsministerium MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, zählte das Landesschulamt im Jahr 2021/2022 gut 1.400 und im Jahr 2022/2023 mehr als 1.260 Verstöße gegen die Schulpflicht. Mit Blick auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler bewege sich die Zahl der Schulschwänzer damit in einem "sehr überschaubaren Rahmen von unter einem Prozent." Zum Vergleich: In Sachsen-Anhalt gibt es zwischen 240.000 und 250.000 Schüler.