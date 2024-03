Wie lange bräuchten wir, damit so etwas auch in Deutschland Realität werden könnte? Große Veränderungen brauchen in so einem großen Tanker wie dem Schulsystem in der Regel viele Jahre. Wir haben mit dem Digitalpakt in vielen Schulen jetzt zumindest die technische Ausstattung – also Endgeräte, W-LAN und so weiter. Wir müssen nun noch den Schritt gehen und mehr in die Fortbildung investieren, damit Lehrkräfte digitale Medien auch gut einsetzen können.

Wie unterscheidet sich der Schulalltag in Estland von dem der Kinder in Deutschland?



Mein Eindruck war, dass Schule in Estland mehr als Lebensraum gesehen wird. Ich habe mit einer estnischen Schülerin gesprochen, die ein Schuljahr in Deutschland verbracht hat. Was sie am meisten überrascht hat, war, dass in Deutschland alle Schüler nach Unterrichtsschluss nach Hause gehen. In Estland bleibt man dagegen länger in der Schule, trifft sich mit anderen Jugendlichen und stellt eigene Projekte auf die Beine. Sie erzählte von einer Mode-Ausstellung und einem Sprachcafé, das sie mit ihren Freundinnen gegründet hat. Es gibt auch eine feste Lehrkraft, die die Schülerinnen und Schüler bei ihren Projekten unterstützt. Halbtagsschulen, wie es sie oft in Deutschland noch gibt, sind in den Ländern, die ich besucht habe, eher selten.