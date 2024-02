Bildrechte: picture alliance/dpa | Soeren Stache

Enlastung für Lehrer? KI gibt Sachsen-Anhalts Schülern Feedback

01. Februar 2024, 05:00 Uhr

"fiete.ai" ist ein KI-Tool, das anhand von vorgegebenen Kriterien Feedback und Tipps zu Aufgaben gibt. Damit sollen Lehrkräfte entlastet werden und alle Schülerinnen und Schüler eine individuelle Rückmeldung erhalten, für die im Schulalltag öfter die Zeit fehlt. Ab dem zweiten Halbjahr wird der Einsatz des Tools an einigen Schulen in Sachsen-Anhalt getestet. Damit könnte das Land Vorreiter in Deutschland sein, sagt das Bildungsministerium.