Viele Niederschläge und das milde Wetter und damit verbunden die Schneeschmelze haben vielerorts in Sachsen-Anhalt die Pegelstände ansteigen lassen. In Löben an der Schwarzen Elster und in Ilsenburg im Harz lagen die Pegel im Bereich von Alarmstufe 1. An der Ohre in Wolmirstedt wurde Alarmstufe 2 von 4 erreicht.