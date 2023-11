Die traditionelle Lichterwelt in Magdeburg erstrahlt in diesem Winter mit drei neuen Elementen. Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, sollen die 1,2 Millionen LED-Lampen erstmals am 27. November leuchten. Die insgesamt mehr als 80 Installationen sind bis zum 2. Februar 2024 in der Landeshauptstadt zu sehen.

Neu dabei sind demnach drei leuchtende Elemente: das Tor der Ulrichskirche am Ulrichsplatz, Otter, die am Eichplatz in Ottersleben an Laternen hochklettern und das "5. Element" in der kosmischen Lichterwelt Reform. Was genau das sei, solle bis zum 1. Dezember, dem Freitag vor dem ersten Adventswochenende, geheim bleiben.