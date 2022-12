Was bedeutet es, dass Wölfe "streng geschützt" sind? Wölfe stehen in Deutschland derzeit als streng geschützte Art unter Naturschutz. Ein Abschuss ist verboten, es sei denn, die Wölfe verhalten sich bei der Begegnung mit Menschen aggressiv. Die EU will nun eine Analyse zur Lage der Wölfe anfertigen und dann über das Thema beraten.