Die KZV hat verschiedene Förderprogramme zur Nachwuchsförderung auf den Weg gebracht, zudem gibt es Kooperationen mit Landkreisen und Kommunen. So wird etwa ein Stipendium für ein Zahnmedizinstudium in Ungarn angeboten. Jedes Jahr werden den Angaben zufolge zwölf Studieninteressierte unterstützt, die in der Stadt Pécs Zahnmedizin studieren möchten – auch ohne perfektes Abitur. Im Gegenzug sagen die Stipendiatinnen und Stipendiaten zu, nach ihrem Studium für fünf Jahre in Sachsen-Anhalt tätig zu sein.