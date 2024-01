Für jede Region in Sachsen-Anhalt ist festgelegt, wie das Verhältnis von Einwohnern und Zahnärzten zur optimalen Versorgung sein soll. In Halle und Magdeburg liegt das angestrebte Verhältnis bei 1.280 Menschen je Zahnarzt, in allen übrigen Regionen bei 1.680 Menschen.



Jährlich werden diese Soll-Werte mit den realen Ist-Ständen verglichen und ermittelt, inwiefern die anvisierte Versorgung tatsächlich erfüllt werden kann. Kommen rechnerisch weniger Menschen auf einen Zahnarzt als geplant, liegt der Versorgungsgrad bei über 100 Prozent. Liegt der Wert hingegen unter 100 Prozent, dann muss ein Zahnarzt rein rechnerisch mehr Menschen versorgen als angedacht.