Nach dem Messerangriff auf Rettungskräfte in Laucha ( Burgenlandkreis ) ist der Angreifer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Das erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Naumburg MDR SACHSEN-ANHALT am Montag auf Nachfrage. Die Unterbringung habe ein Richter angeordnet. Ein Gutachten zum psychischen Zustand des Mannes sei in Auftrag gegeben worden.

Mitte Januar war der Rettungsdienst zum Wohnhaus des Mannes gerufen worden, weil dieser sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der Mann habe während seiner Behandlung schließlich den Notarzt und einen Rettungssanitäter mit einem Messer angegriffen, erklärte die Polizeiinspektion Halle. Während der Notarzt am Kopf schwer verletzt worden sei, habe der Rettungssanitäter leichte Verletzungen am Unterarm erlitten. Der Notarzt sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Er schwebt demnach aber nicht in Lebensgefahr.