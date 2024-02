Ein beträchtlicher Teil der Zahnärzteschaft steht also unmittelbar vor dem Ruhestand und damit auch vor der Frage, was mit der eigenen Praxis geschieht. Denn laut KZV LSA wird statistisch nur in vier von zehn Praxen eine Nachfolgerin oder Nachfolger gefunden, die den Patientenstamm übernimmt und weiter versorgt. Immer mehr Patientinnen und Patienten beklagen laut KZV-Vorstandsvorsitzenden Schmidt schon heute längere Wartezeiten oder Anfahrtswege. In die Praxen drängen zudem immer mehr Schmerz- und Notfallpatienten und auch die Zahl derer, die auf der Suche nach einem Zahnarzt sind, steigt stetig.