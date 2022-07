Thale empfängt viele seiner Gäste normalerweise per Bahn. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Die kurzfristige Streckensperrung im Harz hat in Tourismusorten wie Thale für Entsetzen gesorgt. Ein ausreichender Ersatzverkehr sei kaum zu realisieren, sagte Thales Bürgermeister Maik Zedschack MDR SACHSEN-ANHALT. "Die jetzige Situation ist für die Stadt Thale natürlich völlig inakzeptabel", so der Bürgermeister.



Es gebe drei Bahnhöfe im Stadtgebiet, die vor allem von Pendlern genutzt würden – und von Touristen. "Wir befinden uns mitten in der touristischen Hauptsaison. Die Gäste können Thale jetzt per Eisenbahn nicht mehr erreichen, was zu entsprechenden Umsatzeinbrüchen bei unseren touristischen Betrieben führen wird, die sowieso schon durch den Corona-Lockdown Probleme hatten."