Nachgefragt Amokalarm: So schützen Sachsens Schulen Kinder und Lehrkräfte

Hauptinhalt

Der Amokalarm an der Schule in Bischofswerda hat eine Kette von Einsätzen ausgelöst. Auch wenn so eine Situation im besten Fall nie an einer Schule Realität werden sollte, sind die Schulen darauf vorbeitet. Welche Maßnahmen vorab ergriffen werden, hat MDR SACHSEN beim Kultusministerium in Erfahrung gebracht.