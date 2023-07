Die Polizei ist in Leipzg ist zu einem Amok-Alarm an einer Schule gerufen worden.

Bildrechte: News5

Am Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium in Leipzig hat es einen Amok-Alarm gegeben. Das bestätigte Leipzigs Polizeisprecher Olaf Hoppe auf Anfrage von MDR SACHSEN. Das Schulgelände im Stadtteil Zentrum-Südost werde evakuiert. Hoppe gibt vorsichtige Entwarnung: "Im Moment gehen wir nicht von einer ganz ernsthaften Lage aus."

Derzeit ist laut Polizeisprecher Hoppe noch unklar, ob es sich um eine Amok-Tat handelt. "Ob es eine Amok-Situation ist, stellt sich immer erst am Ende heraus", sagte Hoppe. Die Polizei nehme die Situation ernst. Was konkret an der Schule vorgefallen ist, könne erst zum späteren Zeitpunkt gesagt werden. An der Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium in Leipzig lernen etwa 1.000 Schülerinnen und Schüler.