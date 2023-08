Interview GEW in Sachsen sieht Nachholbedarf bei Amok-Prävention an Schulen

Hauptinhalt

In Bischofswerda ist am Mittwoch Amokalarm ausgelöst worden, als in einer Schule ein Jugendlicher einen Achtjährigen mit einem Messer schwer verletzte. Der Umgang mit der "lebensbedrohlichen Lage" hat dabei offenbar gut funktioniert. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen sieht aber nicht alle Schulen gut auf solche Lagen vorbereitet. MDR SACHSEN sprach mit dem GEW-Landesvorsitzenden Burkhard Naumann.