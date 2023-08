Nach dem Messerangriff am Schulkomplex in Bischofswerda am Mittwoch sind jetzt weitere Details ans Licht gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll der acht Jahre alte Drittklässler den 16 Jahre alten Täter überrascht haben. Daraufhin soll es zu dem Messerangriff gekommen sein. Es lägen zudem erste Hinweise vor, dass der Beschuldigte die Schule möglicherweise in Brand setzen wollte. Der 16-Jährige habe bisher nicht zu der Tat befragt werden können. Er liege schwer verletzt im Koma und sei nicht vernehmungsfähig.

Der mutmaßliche Täter wollte wohl den Schulkomplex in Bischofswerda anzünden. Bildrechte: dpa

Piwarz dankt Lehrern - Unterricht geht weiter

Unterdessen hat Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) den Lehrerinnen und Lehrern des Bischofswerdaer Schulkomplexes Respekt gezollt und für ihren Einsatz gedankt. Die Polizei habe ihnen attestiert, in dieser schwierigen Situation alles richtig gemacht zu haben, sagte er am Donnerstag. Sie hätten die Kinder und Jugendlichen geschützt und durch ihr beherztes und koordiniertes Agieren mutmaßlich Schlimmeres verhindert.

Bei aller Verunsicherung liege der Fokus in der Lehrerschaft nun darauf, den Schülern wieder eine normale Schule bieten zu können, sagte Piwarz. Nach einer Pause am Donnerstag soll der Unterricht am Freitag weitergehen - zunächst mit Klassenleiterstunden.