Einen Tag nach dem Messerangriff findet am Donnerstag an der Grund- und Oberschule in Bischofswerda kein regulärer Schulbetrieb statt. Das teilte der Bautzener Landrat Udo Witschas mit. Es werde aber eine Betreuung angeboten für Kinder, die nicht zu Hause bleiben könnten. Es sei noch nicht geklärt, ob in dieser Woche der Unterricht wieder aufgenommen wird, heißt es von der Schulbehörde. In jedem Fall werde der Schulbetrieb zunächst gemeinsam mit Schulpsychologen starten.

Auf eine Bedrohungslage seien Sachsens Schule so gut wie möglich vorbereitet, sagte Kultusminister Christian Piwarz am Mittwochabend MDR SACHSEN. "Wir haben ein Notfallmanagementsystem, wo verschiedene Notfälle mit ganz anschaulichen Karten vermittelt werden: Was ist zu tun? Und wer hat was zu tun?" Außerdem gebe es die Möglichkeit, digitale Notfallpläne bei der Polizei zu hinterlegen. "Das war in Bischofswerda der Fall", so Piwarz. Raumpläne und Klassenstärken seien vermerkt gewesen, so dass die Polizei sofort im Bilde gewesen sei.

Amokalarm im Schulkomplex