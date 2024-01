Eine Möglichkeit ist, dass von den Beschäftigten erwartet wird, dass sie mehr Stunden arbeiten, als sie vertraglich bezahlt werden. Also, im Arbeitsvertrag steht eine bestimmte Stundenzahl, für die Mindestlohn gezahlt wird. Durch unbezahlte Mehrarbeit wird der Stundenlohn aber gedrückt. Die Mindestlohnkommission geht in ihren Berichten davon aus, dass es da immer noch Probleme gibt.

Ja, in Ostdeutschland haben wir eine größere Betroffenheit vom Mindestlohn. Wir haben aber auch gesamtwirtschaftlich einen positiven Effekt durch die Einführung gehabt. Denn weniger produktive Unternehmen, die den Mindestlohn nicht zahlen konnten, sind vom Markt verschwunden und die Beschäftigten haben schnell in wirtschaftlicheren Betrieben eine neue Tätigkeit gefunden. In der jetzigen Zeit kann das aufgrund der hohen Energiepreise und der geopolitischen Unsicherheit anders aussehen. Aber in der Vergangenheit haben sowohl die Beschäftigten als auch die Gesellschaft davon profitiert.