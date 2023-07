Streit um Asylrecht Sachsens Landesregierung uneins über Migrationspolitik

Am Rande seiner Dienstreise nach Wroclaw lobte Kretschmer den Artikel als "wichtigen Debattenbeitrag". Frei habe "konkrete Vorschläge gemacht", so der Ministerpräsident. Laut Kretschmer könne es bei der "illegalen Migration nicht so weitergehen wie bisher." Landkreise, Städte und Gemeinden seien an der Belastungsgrenze. "Wir müssen Maßnahmen ergreifen, die die Zahl illegaler Migranten deutlich reduzieren", so Kretschmer.