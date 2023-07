Sollten noch mehr Geflüchtete nach Sachsen kommen und Menschen illegal einreisen, droht dem Freistaat "unter Umständen am Ende des Jahres eine Überforderungssituation". Das sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) am Mittwochabend im Sächsischen Landtag bei einer Diskussion zu Änderungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Seine Botschaft an die Bundesregierung und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): die Zuwanderung zu begrenzen, sonst werde man an eine "Sollbruchstelle kommen".