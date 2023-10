Sachsen will kein Bargeld mehr an Asylbewerber auszahlen. Die Staatskanzlei teilte mit, sie wolle sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche für eine bundesweit einheitliche Regel stark machen, Chipkarten für Asylbewerber einzuführen. Mit der Karte könnte nur in bestimmten Geschäften eingekauft werden, sagte der Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) in Dresden. Abgedeckt würden Waren des täglichen Bedarfs.