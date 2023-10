Bundeskanzler Olaf Scholz hatte Anfang September im Bundestag einen "Deutschlandpakt" zur Modernisierung des Landes vorgeschlagen und die Union eingeladen, sich daran zu beteiligen. CDU und CSU erklärten sich im Grundsatz zur Zusammenarbeit bereit und schlugen vor, mit Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration zu beginnen. Linnemann erklärte, es sei jetzt "tagelang her", dass sich Scholz "groß in den Deutschen Bundestag gestellt" und gesagt habe, mit der Opposition dort ins Reden kommen zu wollen. Linnemann zufolge wartet die Union immer noch auf die Einladung. Linnemann sagte, man müsse zu dem Schluss kommen, dass das ein PR-Gag des Kanzlers für die Landtagswahlen am Sonntag in Hessen und Bayern gewesen sei.