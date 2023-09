Mösko ist Professor für Psychologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal und leitet eine Forschungsgruppe zum Thema Migration und Gesundheit am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Kann sich also ein Asylbewerber oder eine Asylbewerberin die Zähne neu machen lassen? Der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Christoph Benz, sagt: "Nö, der kriegt auf jeden Fall, und das kann man ethisch ja nun niemandem vorenthalten, die Schmerzbehandlung, also alles das, was moderne Zahnmedizin kann. Aber der bekommt natürlich nun keinen super Zahnersatz." Das sei nur in sehr seltenen Fällen möglich. Dafür brauche es auch eine besondere Genehmigung, die bestätigt, dass spezielle medizinische Problem hinzukommen.