In Lückendorf bei Oybin hat die Bundespolizei erneut eine sogenannte Großschleusung registriert. Nach Bürgerhinweisen wurden bereits am Dienstag insgesamt 39 Flüchtlinge aus Syrien aufgegriffen, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Menschen waren in kleinen Gruppen unterwegs. Wenig später wurden den Angaben zufolge noch einmal 32 Migranten in Hartau, Eichgraben, Zittau und Olbersdorf in Gewahrsam genommen. Auch in Ostritz wurden wieder sechs unerlaubte Einreisen festgestellt. Damit reißt der Zustrom von Migranten in die Oberlausitz nicht ab.

Immer wieder ist die Bundespolizei in Sachsen mit sogenannten Großschleusungen konfrontiert, bei denen gleichzeitig viele Menschen illegal nach Deutschland gebracht werden. (Symbolbild) Bildrechte: Daniel Förster