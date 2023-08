Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) wirft dem Sächsischen Umwelt- und Energieministerium überzogene Anforderungen an die Energieeffizienz für den Ausbau von Grundschulen und Horten in Sachsen vor. Diese würden den Ausbau ausbremsen. 137 Millionen Euro an Bundesmitteln für Investitionen in Grund- und Förderschulen sowie Horte können im Moment nicht an die Schulträger im Freistaat Sachsen weitergegeben werden, ist der Vorwurf.