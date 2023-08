Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte am vergangenen Mittwoch die Zahl der zusätzlich benötigten Lehrkräfte in Sachsen auf mindestens 3.000 beziffert und ein neues Bildungspaket gefordert. Der Landesvorsitzende der GEW, Burkhard Naumann, kritisierte die "Zaghaftigkeit" beim Ausbau des Bildungssektors. "Man kann den Eindruck gewinnen, die schwarze Null in Sachsen wiege mehr als verfehlte Bildungschancen der nächsten Generation", so Naumann am Mittwoch.