Einen Tag vor Himmelfahrt staut es sich am Mittwoch massiv auf den Autobahnen in Sachsen. Wie der MDR SACHSEN Verkehrs-Service informierte, hat sich kurz vor 17 Uhr auf der A4 zwischen Chemnitz-Mitte und Frankenberg in Fahrtrichtung Dresden ein 15 Kilometer langer Stau gebildet. Grund sind den Angaben zufolge Bauarbeiten. Autofahrer benötigen circa eine halbe Stunde länger.