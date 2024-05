Fast 11.000 Fans im Bruno-Plache-Stadion und rechtzeitig zeigte sich auch die Sonne. Es war alles angerichtet im Derby. Die Gäste wechselten im Vergleich zur Nullnummer gegen den SV Babelsberg drei Mal. Miroslav Jagatic ließ zunächst Marcel Hilßner, Manuel Wajer und Vin Kastull auf der Bank, dafür durften Cemal Kaymaz, Philipp Wendt und Philipp Harant von Beginn an ran. Bei Lok stand Zak Paulo Piplica nach seiner Gelbsperre wieder in der Startelf.

Beide Teams begannen zunächst sehr abwartend. Die erste heiße Szene gab es vor dem Chemie-Tor, als Osman Atilgan nach einem schnell aufgeführten Freistoß von Luca Sirch aus acht Metern das Tor verfehlte. Dann nutzten die sehr kompakt auftretenden Gäste die erste Unsicherheit in Loks Abwehr eiskalt. Als Lukas Wilton im Strafraum den Ball passieren ließ, spitzelte Harant das Leder aus fünf Metern in die Maschen. Den Gastgebern war nun der Stecker gezogen, Chemie hatte die Sache im Griff, zwang Lok immer wieder zu weiten Bällen, die von den großen Abwehrspielern mühelos abgeräumt wurden. So plätscherte die Partie lange dahin, das Piplica-Team konnte dabei aus keiner seiner vielen Eckbällen auch nur annähernd Gefahr erzeugen. Und in der 45. Minute wurde Lok erneut überrumpelt. Ein weiter Ball genügte, Denis Jäpel lief rechts in den Strafraum und tunnelte Keeper Niclas Müller aus spitzem Winkel zum 0:2.