In den kommenden Monaten bleibt auch der Abschnitt zwischen Dresden-Flughafen und dem Dreieck Nossen ein weiterer Baustellen-Schwerpunkt mit wechselnden Verkehrsführungen. Eine Verengung auf nur zwei Fahrspuren je Richtung sei hier aber nicht geplant, so der Autobahn-Sprecher. Neben der Fahrbahndecke werden auch meistens gleich noch die Schutzplanken in der Mitte erhöht und verstärkt.



Er verweist auf Nachfrage darauf, dass auf allen Baustellen an Werktagen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gebaut werde. Nachts und an Wochenenden seien keine Bauarbeiten planmäßig vorgesehen. Das liege unter anderem an den hohen Kosten und an der begrenzten Verfügbarkeit von Personal bei den Baufirmen. Die Autobahn GmbH rechnet nicht damit, dass fehlendes Baumaterial die geplanten Fahrbahnsanierungen verzögern könnte.