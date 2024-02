Bildrechte: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Interview Axel Hacke: "Heiterkeit und Humor gehören zum Menschsein"

22. Februar 2024, 05:30 Uhr

Als Kolumnist und Buchautor ist Axel Hacke seit Jahrzehnten bekannt und erfolgreich. In seinem neuesten Buch setzt er sich mit dem Begriff der Heiterkeit auseinander. Er fragt, wie es gerade in unseren krisengeschüttelten Zeiten gelingen kann, dem Ernst des Lebens mit Humor zu begegnen. Auf seiner aktuellen Lesereise macht er am Freitag auch Station in Leipzig. Vorab hat er mit dem MDR über guten Humor, Loriot und lustige Leseabende gesprochen.