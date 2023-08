SachsenEnergie betreibt in Zeithain seit 2017 auf einer Fläche von 6,5 Hektar einen Solarpark mit einer Leistung von etwa fünf Megawatt. Außerdem hat der Energieversorger einen Windpark mit einer Leistung von etwa 17 Megawatt am unmittelbar an Zeithain angrenzenden Standort in Streumen. Zudem soll ein 150-Megawatt-Solarpark in Zeithain-Jacobsthal für die Produktion von "grünem Stahl" entstehen.