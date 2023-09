Die Verbraucherzentrale Sachsen klagt gegen den Discounter Aldi wegen einer aus ihrer Sicht irreführenden Werbung für Balkonkraftwerke. Wie die Verbraucherzentrale am Montag mitteilte, wird die erreichbare Leistung der beworbenen Solaranlage deutlich zu hoch angegeben. "Wer bei der erreichbaren Leistung fast das Doppelte angibt, was die Anlage erreichen kann, führt interessierte Verbraucher in die Irre und verstößt gegen geltendes Recht", sagte Michael Hummel, Jurist bei der Verbraucherzentrale Sachsen.