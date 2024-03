Bauern haben am Donnerstagabend an zahlreichen Autobahnbrücken in Sachsen demonstriert. Mit Gelbumleuchten standen Traktoren an verschiedenen Brücken der A4, wie Reporter berichteten. So waren landwirtschaftliche Fahrzeuge und vereinzelt auch Lkw auf den Brücken von B95, Anschlussstelle Chemnitz Mitte, auf der S177 in Ottendorf-Okrilla oder auf der B115 bei Kodersdorf abgestellt. Alle diese Brücken führen über die A4.

Bildrechte: Roland Halkasch