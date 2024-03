Sachsen hat in etwa 6.500 Landwirtschaftsbetriebe. Die sind im Schnitt größer als Agrarfirmen in anderen Bundesländern, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Mittwoch mitteilte. Demnach liegt die Fläche der Betriebe im Mittel bei rund 138 Hektar. Zum Vergleich: Bundesweit liegt das Mittel bei 65 Hektar.