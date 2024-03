Die Proteste der Landwirte richten sich vor allem gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. In den vergangenen Monaten hatten bundesweit immer wieder Demonstrationen stattgefunden. Auch in Sachsen protestierten die Landwirte, so nahmen beispielsweise Mitte Januar Tausende Traktoren an einer Demonstration in der Dresdner Innenstadt teil.