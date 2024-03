Bausaison startet Baustellen und Staus: Die Nadelöhre 2024 auf Sachsens Autobahnen

15. März 2024, 14:44 Uhr

Sachsen hat laut ADAC 575 Autobahnkilometer. Für deren Erhalt und Ausbau ist die Autobahn GmbH zuständig. Die hat nun die größten Bauarbeiten für 2024 vorgestellt. Vor allem auf der A14 bei Döbeln, A4 am Nossener Dreieck und am Tunnel Königshainer Berge und an der A72 bei Zwenkau werden Autofahrer Geduld beweisen müssen. Die größten Projekte in der Übersicht.